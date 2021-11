Onafhankelijke rechters zien niet dat ze falen

Column tHans Na twee jaar de nieuwbouw al te klein? Dan ben je een grote sukkel

UDEN - Stel je bouwt een mooi splinternieuw huis en al na twee jaar ontdek je dat het veel te klein is. Niet genoeg slaapkamers, de woonkamer te krap en alle fietsen passen niet in de garage. Want ben je dan? Een grote sukkel want dan heb je van tevoren niet goed nagedacht.

30 oktober