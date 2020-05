Ongeloof na onzorgvuldige diagnose

opinie Huiveren over ‘kof­fie-euthanasie’

10:14 De levenswens van de diep demente oudere moet voor de arts bij een verzoek om euthanasie niet richtinggevend zijn; dat is waar het recente arrest van de Hoge Raad op neerkomt. De Hoge Raad bevestigde onlangs de vrijspraak door de rechtbank in Den Haag van de arts die in 2016 euthanasie verleende aan een vrouw die diep dement was: dat de arts zonder medeweten van de patiënte het slaapmiddel door haar koffie had geroerd, is geoorloofd en dat de arts niet meer met de patiënte heeft gesproken over haar doodswens is, gezien haar ernstige dementie, begrijpelijk. De zaak is bekend geworden als de ‘koffie-­euthanasie’.