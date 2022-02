‘Ons moeder zeej nog’: het is ‘Feest in het Zuiden’

BD Verbijs­terd over de gerechte­lij­ke dwaling (maar welke?) in de moordzaak Heidy Goedhart

De familie van de vermoorde Heidy Goedhart was verbijsterd, kopten wij. En ik was dat ook. Ga maar na: verdachte Wim S. was liefst twee keer veroordeeld voor de moord op zijn vriendin, die ook de moeder van zijn kinderen was. Niet minder dan zes jaar zat hij vast op verdenking van de moord. Maar afgelopen woensdag kon hij als vrij man de rechtbank verlaten.

