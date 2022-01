Ontdek de ideale zorg vooral in de praktijk

BD De nieuwe coalitie werpt een schaduw over komende gemeente­raads­ver­kie­zin­gen

Als straks de kerstboom weer is afgetuigd en de vette lucht van oliebollen is opgetrokken, duurt het niet lang meer of de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan van start. En dan hoop ik één ding: dat we allemaal vooral naar de lokale politiek kijken als we onze stem uitbrengen. Dus niet naar de landelijke.

26 december