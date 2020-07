Onze Brabantse cultuurbaas probeert recht te lullen wat krom is. O o o, wát een armoedige geest

Column De echte decibellen­vre­ters herken je aan de sportuit­aat

2 juli Een woord om ook eens wat langer bij stil te staan is het fascinerende ‘sportuitlaat’. Het staat in een artikel over de enorme herrie die motoren maken. Brullend optrekken, waarbij de klinkers omhoog komen uit het plaveisel. Agressie lokt agressie uit. Vredelievende mensen die al volschieten als een kanariepietje van zijn stokje tuimelt, worden bevangen door de neiging om die loeiende motoren onder schot te nemen.