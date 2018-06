Onze camera heeft u herkend. Als sanctie wordt u morgen zeven uur lang geblokkeerd op internet.

Wat er niet te missen is op het gemiste WK

9:00 Ze worden steeds vaker gespot in Nederland: wolven. Maar de wolf Zabivukka zit daar niet bij. Dit specifieke exemplaar is namelijk de officiële mascotte van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Nederland heeft zich daar helaas niet voor weten te kwalificeren; mocht het totale gebrek aan in oranje gewikkelde straten, patriottische prullaria in de supermarkt en geschminkte 'indianen' met trommels u ontgaan zijn.