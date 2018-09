Onze Lieve Heer wilde van alles niet, maar het gebeurde wél

Ik moest er om glimlachen en bladerde vanachter mijn toetsenbord door het digitale boek dat het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft gelanceerd, want daar ging dat verhaal dus over. Ik zag heel veel kerken, internaten en processies. Ik las de ingestuurde stukjes over Mariakindjes en proefde plakkerige hosties. Ik was het niet, maar toch zag ik mezelf in dat boek. Een grietje in een witte jurk, zenuwachtig voor de eerste communie. Net als ik destijds.