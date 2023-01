Onze natuur genezen kan misschien niet zonder bijwerkingen

column Het internatio­naal geleide FC Den Bosch is verdwaald in eigen stad

Bij FC Den Bosch is de algemeen directeur, de elfde in vijftien jaar, aan zijn laatste maand bezig. Ook de voorzitter van de raad van commissarissen moet weg. De technisch manager van de club is ‘onthoofd’ en mag slechts verder als hulpje van zijn opvolger die uit Londen komt en nog wegwijs moet worden in Nederland.

7 januari