Lezersbrieven Heeft deskundige begelei­ding bij gebruik ibuprofen zin? Ja

‘Apothekers hebben geen monopolie op paracetamol’ [BD 19 januari]. Beste Özcan, een pakkende kop die kant nog wal raakt en de inhoud van je column niet dekt. Immers, paracetamol en ibuprofen zijn al jarenlang op meer dan voldoende plekken verkrijgbaar en voor apotheken is deze vrije verkoop meer service dan een commerciële activiteit. Heeft deskundige begeleiding zin? Ja, ondeskundig innemen van ibuprofen kan resulteren in een maagbloeding en ziekenhuisopname. En zelfs als wij Turks zouden spreken, zijn wij niet deskundig om een milde depressie niet over het hoofd te zien. Daarvoor is je, eventueel Turks sprekende, huisarts opgeleid.