Onze werelden beginnen op elkaar te lijken

Bijna iedereen deed het. Binnen roken, in 2018

26 november Het was al laat. Te laat. Over een paar uur zouden de kinderen me roepen en dan moest ik boterhammen smeren/ voorlezen/ ruzietjes sussen. Beter was het om naar huis te gaan waar de oppas wachtte. En wel nu. Maar ik bleef. Want het was na middernacht. Het was gezellig en je leeft maar één keer. En zo.