Ooit was Johan Derksen een vriendelijke, bijna keurige jongen

Van huis ruilen om een gezin te helpen. Lange Jan deed het

30 november Sinterklaas is nog in het land, maar in de Bossche Sint-Jan voelt het zo zoetjes­aan al als Kerstmis. Jozef, Maria en hun kindeke zijn naar binnen gesjouwd en tig dieren krijgen weer een plekje in de beroemde kerststal die momenteel wordt opgebouwd. Het thema van dit jaar is naastenliefde.