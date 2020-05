Ook apen kunnen het belang van cultuur zien. Nu die beesten in het Provinciehuis nog

Meer fijnstof in Oost-Bra­bant = meer doden in Oost-Bra­bant. Wat gaan we doen?

10 mei Zeventien jaar geleden interviewde ik Helmonder ­Pieter van Geel, over het half jaar dat hij namens het CDA staatssecretaris voor Milieu was geweest. Mijn reporterstas hing alweer om mijn schouders, toen Van Geel op weg naar de deur van zijn Haagse werkkamer nog even stil hield. Hij stak een vinger omhoog en zei: ‘Fijnstof, dat wordt ­komende jaren een heel groot probleem’.