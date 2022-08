Op bedevaart naar Mariahout: laat onze dochters een mooie man vinden

Ginderdoor werd Mariahout

Een mooiere naam dan het oorspronkelijke Ginderdoor is eigenlijk niet denkbaar maar toch werd het Mariahout toen hier in 1932 de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd gesticht. Pastoor Jacobus van Eijndhoven stampte in no time een kerk uit de grond en meteen erachteraan een kopie van de Mariagrot zoals die in Lourdes staat. Een joekel van een ding, zeker 25 meter breed en tien meter hoog met de kleine Bernadette die devoot opkijkt naar Maria zoals die aan haar verschenen is. Indrukwekkend.