Op de bevrijdingsfoto’s glinsteren alle ogen: het einde van de angst

opinie Een liegende premier of een opportunis­ti­sche oppositie?

13 april Ik zal het maar eerlijk bekennen; ook ik moest slikken toen ik hoorde dat, in tegenstelling tot wat Rutte had gezegd, het wel degelijk over Omtzigt was gegaan in de gesprekken met de verkenners. Hoe kan een mens dát nou vergeten? Inmiddels ben ik overtuigd dat dit wél kan en gezien het feitenrelaas zelfs zeer waarschijnlijk is. Dat nu in de herinnering van velen staat dat Rutte gezegd zou hebben ‘Omtzigt functie elders’ is een frame dat door het schreeuwend deel van de Tweede Kamer is gemaakt. Dát is immers niet gezegd door Rutte.