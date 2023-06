Op de boerencamping vergeet je even hoe het zat met al die stikstof

Column Probeer maar eens via de fietsbeweg­wij­ze­ring Zijtaart te bereiken

Wat ook een uitdaging is? Op je fiets de weg vinden via Sint-Michielsgestel, Schijndel, Wijbosch en Eerde naar Zijtaart. Ik moest daar onlangs zijn voor een muzikaal feestje van de fanfare Sint Cecilia. Even hoopte ik dat de wind zo gunstig stond dat ik vanuit de verte kon koersen naar hun klanken, maar helaas.