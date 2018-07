Op de koffie bij een kritische lezer

Hoewel de dag nog jong is, heeft de 74-jarige abonnee de krant al gespeld. ,,Het Brabants Dagblad lijkt wel een Boerenbondsblad. Elke dag staat er wel iets in over boeren. En nog altijd pro-boer ook." Voorzichtig informeer ik of dat ook zíjn perceptie kan zijn. Want toevallig kregen we de dag voor onze afspraak nóg een lezersbrief, ook over boeren. De inhoud was precies tegenovergesteld. 'Er wordt veelvuldig vervelend geschreven over boeren, misschien is het leuk de boer eens positief in de krant te zetten.'



Maar verbeelding is het volgens de kritische Veghelse abonnee allerminst. ,,Boeren klagen altijd. Te veel regen, te weinig regen. Als een boer niet kan zwemmen, ligt het aan het water. Als 2000 biggen levend verbranden, is het nooit zielig voor de dieren maar voor de boer. Terwijl die zijn sprinklerinstallatie niet op orde had. Daar mogen jullie kritischer op zijn, vind ik. En er zijn meer interessante sectoren om over te schrijven. We zijn niet allemaal boer in Brabant."



Onze restaurantrecensies moeten ook anders. ,,Neem uw lezer bij de hand en ga eens eten bij een restaurant dat niet zo duur is. En stop met die 'Mijn BD'-pagina. Lekker goedkoop om de krant door lezers te laten volschrijven, maar dan kan ik net zo goed naar mijn buurman luisteren. Die heeft ook een mening."



Hij is verrast als ik vertel dat de restaurantrecensies én de 'Mijn BD'-pagina's erg gewaardeerd worden in lezersonderzoek. ,,Mijn kritiek wil inderdaad helemaal niet zeggen dat ik gelijk heb."