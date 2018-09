Op de voorpagina hesen we de vlag halfstok. Verder niets, even geen woorden. #Oss

OSS - Op Linda en andere columnisten na schrijven we er eigenlijk nooit over. Maar ook wij zijn vader, of moeder, of worden het binnenkort. We zijn zelfs opa of oma. We komen thuis na een werkdag en moeten ons hart even luchten over wat de dag ons bracht. We leggen kinderen in bed, kijken ze liefdevol na als ze ’s morgens op de fiets stappen, naar school. Ook wij brengen kinderen naar het kinderdagverblijf.

Wij zijn professionals en maken best wat mee. Schrijven verhalen over terminale patiënten, dodelijke ongevallen, we zitten bij zware rechtszaken met ineengedoken slachtoffers. Het leed van de wereld speelt zich soms voor onze ogen af, en wij moeten er wat mee. Onze eigen emoties bevriezen we, geen hond zit daarop te wachten. We brengen het nieuws van achter het pantser van onze professionaliteit.

En dan rijdt op de laatste zomerse dag van het jaar een vrolijke bakfiets met begeleidster en vijf jonge kinderen onder een trein. We schieten in onze journalistieke reflex, haasten ons naar de plek des onheils en brengen in no time een stroom berichtgeving op gang die niet meer ophoudt. We zijn in de straten van Oss, bij het spoor, tussen de mensen die stil zijn van ontzetting.

Maar ook vanachter onze bureaus, aan de telefoon, achter de schermen doen we ons werk. Snel, gewetensvol en precies, we verspreiden geen geruchten en zijn ­terughoudend waar het om direct betrokkenen gaat, of om nabestaanden. Twintig man zijn in touw tot de zon al lang weer is gezakt en Oss een bloementapijt heeft uitgestald als een te kleine pleister op een enorme wond.

Ik ben trots dat ik met zulke collega’s mag werken. We hebben het goed gedaan. Maar uiteindelijk verbleekt alles bij de tragiek en het verdriet om die verloren levens.

Dus wat moet je dan zeggen, als we ons buigen over de voorpagina van morgen? Wat zetten we erop, grote letters: drama in Oss? Laten we de bloemenzee zien, de massale rouw? We doen wat het beste bij ons gevoel past. We laten het nieuws voor wat het is, doen een stap terug en zwijgen. Omdat wij niet alleen journalisten zijn, maar ook ouders, buren die gewoon in dezelfde wijk wonen als een gezin dat gisteren getroffen werd.