Op een rechtvaardige manier moeten we terug in balans met de aarde

Ook in Nederland gaat de discussie over hoe we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan grotendeels over één enkele aanpak: namelijk dat we koolstof-intensieve technologieën kunnen vervangen door schonere. En dat we daarmee het doel van netto nul uitstoot van broeikasgassen kunnen bereiken in 2050, zonder onze economie fundamenteel anders in te richten.