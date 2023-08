Op mijn eerste schooldag aten wij een gehaktbal met nieuwe aardappelen

Column De rijken op het superjacht willen geen last hebben van al dat personeel

Koeien in de uiterwaarden huppelden opgewonden mee met het gevaarte in de Maas. De krant interviewde de al net zo opgewonden toeschouwers: ‘We hebben de auto aan de kant gezet omdat ik een foto voor mijn man wilde maken’. Stapte een herrezen dinosaurus door de oude rivier? Nee, het bleek het langste (67 meter) en duurste (100 miljoen euro) jacht te zijn dat is gebouwd door Heesen Yachts in Oss.