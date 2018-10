Op weg naar een nieuw pensioenstelsel: denk simpel

Dat er iets moet veranderen aan het op papier beste pensioenstelsel ter wereld, daar lijkt iedereen het nu wel over eens te zijn. Er is brede consensus dat het huidige systeem 'onhoudbaar' is. Minder eensgezindheid is er over hoe en wat er precies moet veranderen. Vandaar dat het zo verdomd lang duurt voordat er een nieuw breed maatschappelijk gedragen pensioenakkoord ligt. De 'polder' is er nog niet uit. En dus wordt er vrolijk verder gepraat over of we collectief dan wel individueel moeten sparen voor ons pensioen en waar risico's neergelegd moeten worden. Maar met al die technische discussies lijken we iets wezenlijks over het hoofd te zien.