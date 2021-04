Opeens wil de Kamer transparant zijn bij de formatie, maar maak je geen illusies...

opinie Bevrijd Nederland van de vrijheid van onderwijs

8 april Wie had ooit gedacht dat Gorinchem, of all places, eindelijk een einde gaat maken aan Artikel 23 van de Grondwet. De wet, waarin ruim honderd jaar geleden de vrijheid van onderwijs gewaarborgd werd, is een product van de 19e-eeuwse Schoolstrijd (met als prachtig bijproduct algemeen kiesrecht voor vrouwen). Het is ook een gedrocht dat is gebaseerd op godsdienst en ongelijkheid. Mede dankzij de kwestie-Gomarus in Gorinchem zal ik aantonen dat Artikel 23 een wassen neus is en een belediging voor onze samenleving.