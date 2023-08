Opinie | Bestuurders van waterschappen: stop met wijzen naar de ander

Lezersbrieven Mening | Ik heb geen complexen of trauma’s van Barbie opgelopen

Wat is dat toch, dat Barbiepoppen zo vaak gezeur en gemekker geven? Ik lees nooit zoiets over bijvoorbeeld Lego, Playmobil of treintjes. Ik heb de film nog niet gezien, maar wel wat trailers, en ik denk dat het een grappige film wordt, met vooral voor de volwassen verzamelaars leuke en herkenbare geintjes erin. Volwassen verzamelaars ja, of dacht u dat die film alleen door kleine meisjes met hun ouders bezocht gaat worden? Bij de tentoonstelling in Vianen was een groot deel van de bezoekers volwassen, en dat waren niet enkel de ouders van die kinderen die er waren. Als kind heb ik volop met Barbies gespeeld, ik maakte van alles zelf, want mijn ouders gingen echt niet de huizen, auto’s en paarden voor mij kopen. De creativiteit tierde welig, en zo’n ‘echte vrouw’ was stukken leuker aankleden dan een stomme babypop. Ik was totaal niet met mijn uiterlijk bezig, dus zeker geen complexen of trauma’s van Barbie opgelopen. Ik heb mijn drie oude Barbies nog steeds, en ook nog veel zelf gehaakte kleertjes. Eind jaren 70 deed ik er niets meer mee, maar in 1999 ben ik wat kleertjes gaan naaien voor een buurmeisje, vond ik leuk om te doen. In 2000 kwam er op tv een Barbie speciaalzaak voorbij, dus daar ging ik eens kijken. En sinds die tijd ben ik dus zo’n volwassene die in de kamer drie vitrinekasten met collectibles heeft staan, en ik maak kleding en hoeden voor Barbies. Er zijn ieder jaar twee goed bezochte beurzen in Nederland, waar Barbieliefhebbers elkaar ontmoeten, Barbiespullen kopen of verkopen en een gezellige dag hebben. Mevrouw Meijers ‘seksefundamentalisme’ [BD 15 juli; ‘Barbie, rolmodel of een pervers stuk plastic?’] bestaat daar niet hoor, iedereen is welkom. Ga eens kijken, zou ik zeggen, de eerstvolgende is op 4 november in Vught. Wat betreft al die zogenaamde ‘wetenschappers’ die denken te weten hoe kinderen spelen en denken, hou maar op, kids trekken hun eigen plan, met hun eigen fantasie. En daar hebben ze jullie niet bij nodig, met wat voor speelgoed dan ook.