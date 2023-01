Opinie | Bij dementie is elke vorm van aandacht een geluksmoment

Lezersbrieven De Grote Verkruime­ling

‘De keuze is reuze’, kopt het BD op vrijdag 6 januari. ‘22 partijen doen mee aan de provinciale verkiezingen in Brabant.’ Ik moet even slikken. Tweeëntwintig eenlingen, duo’s, splintergroeperingen, opkomende partijtjes, bestaande partijen. Zo gaat Splinter het jaar in. Voor het aanpakken van mega-ingewikkelde zaken als klimaat, energie, duurzaamheid, kolossale woningbouw, gezondheidsvoorzieningen, afbouw boerenbedrijven, vasthouden van de industrie, meer produceren in eigen regio dan ver weg, uitdagingen in de waterhuishouding en ruimtelijk beleid, openbaar vervoer in de provincie. Hoe denken al die eenlingen en/of splintergroeperingen daarin hun weg vinden? Hebben ze tijd om kennis te nemen van bestuurlijke, juridische en wetenschappelijke studies op al die onderwerpen? Ik ben bang dat onze democratie op deze wijze vanzelf van binnenuit wordt verkwanseld. Totalitaire regimes als China en Rusland lachen in hun vuistje om de zich verkruimelende en de daarmee onbeheersbaar en steeds complexer wordende westerse samenlevingen en slaan hun slag. ‘Bezint eer gij begint’, zou ik hard willen roepen; maak vooraf lijstverbindingen en verhoog de kiesdrempels. ‘Samen sterk’ is een door iedereen onderschreven adagium in het leven. Laat dat ook voor de politiek gelden.

10 januari