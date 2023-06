Opinie | Breng Vincent van Gogh naar huis!

Opinie | Geld, de factor die alles verscheurt

Geld is de alles verscheurende factor in de voetbalsport waartegen niets is bestand, maar we richten ons toch weer ‘ferm’ tegen gewelddadige uitwassen van hooligans die het ‘spelplezier’ bederven. Intussen wordt er een compleet oneerlijke competitie in stand gehouden die de naam competitie onwaardig is.