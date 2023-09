Opinie | Dat juist NAC aantoont hoe ziek Willem II eigenlijk is

Lezersbrieven Mening | Banken lopen reputatie­scha­de op

In het Brabants Dagblad van 11 augustus wordt nog maar eens verbazing uitgesproken over het feit dat bij de grote Nederlandse banken het stijgen van de spaarrente enorm achterblijft bij dat van de hypotheekrente [BD 11 augustus; ‘Overstappen naar andere bank vinden we maar gedoe’]. De heer Brouwer, financieel directeur bij de Rabobank, doet in het artikel ook nog een poging dat recht te praten. Zijn relaas lijkt erg op de verhalen over de gestegen kosten van grondstoffen en energie die de grote supermarktketens en oliemaatschappijen al meer dan een jaar verkondigen. Tegelijk maken die banken, supermarktketens en oliemaatschappijen recordwinsten die vervolgens hoofdzakelijk verdwijnen in de zakken van hun aandeelhouders. Terzijde: enkele jaren geleden hield de premier van dit ‘gave land’ ook nog een hartstochtelijk pleidooi om voor die aandeelhouders de dividendbelasting af te schaffen. En vervolgens blijft het aantal mensen, in dat land dat de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen alsmaar toenemen.