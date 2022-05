Opinie | Dat wat mensen heilig is, wordt ontsluierd

Terwijl, ook in Brabant, de ene na de andere kerk wordt gesloopt of op z’n minst gesloten, horen we steeds meer mensen spreken over geloof, spiritualiteit, zingeving en wat heilig voor hen is. Dat kan Willem II zijn, of carnaval, maar ook Maria, Peerke Donders of Titus Brandsma, en niet alleen voor ‘echte’ katholieken. Het interessante is dat de kerk de controle over het geloof van de mensen verloren heeft. De meeste mensen vasten niet, maar velen vieren wel carnaval en als dat door corona niet kan, stoffen we het kerkelijke ‘halfvasten’ af. Konden we vier weken later toch carnavallen, aanknopend bij een eeuwenoude traditie. Geloven we nog, of alleen wanneer het in onze kraam te pas komt?