Opinie | De curieuze kringloop van de mesthoop

Opinie | In het dorp moeten we samen aanpakken, dat hebben we nodig

Op het platteland zet de verschraling van voorzieningen stug door. Toch weten bewoners van Esbeek en Biezenmortel hun dorpen nieuw leven in te blazen door zelf een café te runnen of een gemeenschapshuis in een leegstaande kerk te realiseren. Initiatieven die door de DorpenTop, volgende week in Goirle, worden omarmd.

16 juni