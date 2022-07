Opinie | De landbouwconsulent is nu hard nodig

Aan het begin van de 20ste eeuw nam onze grootvader het ouderlijk agrarisch bedrijf over van zijn vader met de verplichting zijn ouders te huisvesten en te verzorgen. Twee van zijn broers en zussen zochten hun toekomst in Nebraska in de Verenigde Staten om daar als boer aan de slag te kunnen. Mijn vader respectievelijk oom was in eerste instantie bedrijfsopvolger maar het perspectief op een klein bedrijf was te beperkt. Hij benutte zijn opleiding aan de Landbouwwinterschool in Boxtel en stapte in 1954 over naar de rijkslandbouwvoorlichting bij het Consulentschap voor de Rundveehouderij. Hij ging in eerste instantie op zijn fiets, later met de auto bij alle boeren langs in een gebied dat Noord-Oost Brabant bestreek. Hij kende alle boeren, en alle boeren kenden hem. Overal kreeg hij koffie, aandacht en tijd. Hij en zijn collega’s implementeerden het nationale en later het Europese beleid op landbouw- en veeteeltgebied. De boeren, maar vooral ook hun echtgenotes, luisterden goed naar wat hij te vertellen had, nochtans namen zelf de beslissing over de bedrijfsvoering, bedrijfsontwikkeling, scholing en opvoeding van de kinderen, en de financiën.