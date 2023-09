Opinie | De leugens over Afghanistan

Lezersbrieven Mening | Tony versus de Telegraaf-fans

Wat een heerlijke column van Tony van der Meulen over De Telegraaf die per ongeluk in zijn brievenbus was beland [BD 17 augustus; ‘Geschrokken haal ik de verkeerd bezorgde Telegraaf uit de bus’]. Geweldig om enkele dagen later te zien hoe succesvol zijn column was: wat een verbittering was er te lezen in de serie artikelen van getriggerde Telegraaf-adepten [BD 22 augustus; Lezersbrieven]. Tony wordt beschuldigd van extremisme en intolerantie. Maar uit de reacties blijkt dat Tony gelijk heeft: een progressief verhaaltje van een columnist, wordt door een aantal rechtsdenkende Nederlanders, die zich uiterst prettig voelen in de Telegraaf-bubbel, absoluut niet geaccepteerd. Hoezo spreken juist zij over tolerantie? Tony, ik denk te weten wat deze geïrriteerde briefschrijvers van jou verwachten: een lofzang op Ronald Plasterk, tenminste voor zolang als dat voor hem opgaat want Ronald wordt volgende maand wellicht columnist bij een extreemlinks weekkrantje: hij is nogal wisselend in zijn gedachtengoed. Daarnaast moet jij, Tony, óók snel een neutrale columnist worden. Maar volgens mij is het de bedoeling van een column dat die juist niet neutraal is. En wat is er mis met je tafel schoonmaken als daarop vieze afdrukken te zien zijn van de vet-dikke Telegraaf-krantenkoppen? Hygiëne is een groot goed. Mijn advies voor de gekwetste Telegraafsupporters: sla de columns van Tony gewoon over en blijf je ‘verdiepen’ in de hoogstaande artikelen in jullie krantje over bekende Nederlanders. Tony, gefeliciteerd met je geslaagde column en ik hoop dat de hoofdredacteur er ook van kan genieten.