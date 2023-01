Opinie | De loterij van de gemeentelijke ondersteuning

Column Einde van de slavernij hoefden wij nauwelijks te leren op onze school

Nu de vrede op d’aard de komende dagen in weerwil van de werkelijkheid weer alom wordt bezongen en bejubeld, heb ik maar eens opgezocht in welke mate ik op de middelbare school ben onderwezen over die al dan niet vredige wereld. Temeer daar premier Rutte deze week deemoedig uitlegde hoe hij de laatste tijd zijn kennis over het Nederlandse slavernijverleden heeft verdiept en verrijkt. Kennelijk was er sprake van enige achterstand. Maar bij wie niet?

23 december