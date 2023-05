Opinie | De natuur herstellen? Voer stikstof af, zoals met plaggen!

Lezersbrieven Mening | Ontlast de Brabantrou­te want het wordt alleen nog maar drukker!

Al langer zijn er nogal wat burgemeesters en anderen die zich terecht druk maken over het goederenvervoer per spoor. Begin deze maand nog burgemeester Weterings van Tilburg. Er zou een plafond moeten komen van wat maximaal over het traject is toegestaan. De minister roept direct dat zoiets nauwelijks mogelijk is. Je kunt transporteurs niet dwingen. Graag wil ik daar nader op in gaan. Het vervoer door Brabant zal nog veel erger worden! De bevolking blijft groeien, we blijven meer consumeren, we gaan nog meer transitovervoer per spoor krijgen via de almaar groeiende havens en last but not least, de Nieuwe Zijderoute per spoor is gestart met een terminal in Tilburg en vervolgens door naar China (vv). Die route via de zuid-oostboog bij Meteren omvat nu enkele treinen per dag maar zal blijven groeien. Deze route scheelt de helft (duur circa 15-20 dagen) met vervoer over het Suezkanaal (duurt zo’n 35-40 dagen)!