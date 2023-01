Opinie | Een komma, geen punt? Ben dan wel consequent

Siberische taferelen in Uden? Het schijnt volgende week alweer 25 graden te worden

UDEN - Siberische taferelen deze week in Uden: donderdagochtend werd volgens het KNMI een temperatuur van -50 graden gemeten. Omroep Brabant had het voor Uden en Veghel zelfs over -70 graden, maar die omroep dikt de boel altijd wel een beetje aan.

17 december