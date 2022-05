Opinie| Een oorlog die voorkomen had móéten worden

Rond de jaarwisseling van 2016 naar 2017 publiceerde het ED twee opinieartikelen van mijn hand, met de koppen Drang naar het Oosten is gevaarlijk en Risico’s van een onschuldige blunder over uitbreidingen van de EU, maar vooral over het opschuiven van de Navo richting de Russische grens. Twee pleidooien voor terughoudendheid met verspreiding van westerse ‘liberale’ democratie en verlichte ideeën over zelfbeschikking richting Oekraïne. Dat was een jonge twee-volkennatie, die daar in historische zin niet rijp, en om vele redenen niet helemaal ‘geschikt’ voor is. Zodat deze een oplopende confrontatie en een gevaarlijke, zelfs desastreuze, wending zou kunnen nemen.