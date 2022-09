Opinie | Eén wijk sproeit in één maand het gazon: 50 miljoen liter water!

Bijna dagelijks lezen we oproepen, berichten of opinies in de krant of op social media over spaarzaam omgaan met (drink)water, nu het zo extreem droog is en het klimaat verandert. De reeds vele beschreven besparingstips in het huishoudelijke waterverbruik wegen echter niet op tegen het enorme verbruik aan sproeiwater voor tuin en gazon. Het watergebruik voor beregening is naar verhouding immens en daarmee een schaduwzijde van groen gras bij deze droogte. Deze beregening vindt plaats door drinkwater (Brabant Water) of een eigen grondwaterput.