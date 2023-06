Opinie | Excuses voor het aangedane leed, en laat het niet daarbij

Lezersbrieven Mening | Quote in Mezza is een uiting van een vrouwon­vrien­de­lij­ke cultuur

Onlangs stond er een interview met de spraakmakende politica Sylvana Simons in de krant [BD 10 juni; Mezza]. Simons is een politiek leider van een partij die maatschappelijk veel teweegbrengt. Ze is een vrouw met een bijzondere achtergrond, gekleurd door slavernijverleden en geweld. Ze is een vrouw die voor haar idealen opkomt, minderheden vertegenwoordigt en van zich laat horen. En bovenal is ze een vrouw die voor vele meisjes (en anderen) een voorbeeld is. En wat staat er op de voorpagina van Mezza? ‘Ik ben relaxter als oma dan als moeder’. Juist in deze tijd waarin zo duidelijk wordt dat politica’s het zo hard te verduren hebben, is deze quote zo pijnlijk en vooral zo kwalijk. Het is namelijk geen ongelukkige keuze of vervelende journalistieke misstap. Het is een uiting van een vrouwonvriendelijke cultuur die zo versterkt wordt. Enkele weken geleden sprongen de media volop in op de ernstige bedreigingen rondom Sigrid Kaag en de videoboodschap van haar dochters. Dat maakt het extra droevig en pijnlijk dat ze nu bewijzen zelf zonder schaamte bij te dragen aan het vrouwonvriendelijke politieke milieu. Vooral omdat Simons een politica is die zelf vele negatieve reacties teweegbrengt. Door bij een politica haar rol als moeder en oma te markeren, laat je immers zien dat een vrouw vooral bij het gezinsleven hoort – hoe succesvol ze als politica ook kan zijn. Zo blijft de politiek verbeeld tot een domein waar vrouwen zich eigenlijk niet in moeten bevinden. Media, doe beter jullie best. Jullie hebben grote invloed op de beeldvorming. Laat zien dat je echt geeft om vrouwen en hun kansen, niet alleen wanneer het uitkomt.