Opinie | Geeft de Eerste Kamer een klap op de nieuwe pensioenwet?

Lezersbrieven Mening | De absurdi­teit van de oprispin­gen van deze tijd

Niemand weet de vermenging van traditie naar verval, alsook de absurditeit van de oprispingen van deze tijd beter weer te geven dan de heren Tony van der Meulen en Paul Kusters [BD 6 mei; pagina 2]). Ieder op hun eigen manier. Tony van der Meulen doet dat in zijn column over de aloude Mariaprocessie die heeft moeten wijken, wat de datum betreft, voor het profane van een lopersfestijn. Op zijn ironisch bekende manier analyseert hij de inschikkelijkheid, rekkelijkheid van de katholieke kerk. Paul Kusters pakt een ander fenomeen van deze tijd bij de staart. Met zijn dagelijkse schets-column Toos & Henk, waarin hij de draak steekt met de absurditeit van ‘de dag van het naakt tuinieren’. Het was even knipperen met de ogen, zie ik het nou goed? Ja, ik zag het goed. Was het toeval dat de beide columnisten ons een spiegel voorhielden op dezelfde pagina over het verval van normen en waarden? De ene op een ‘nette’ manier en de ander op een grove, zeg maar, ramkoers?