Opinie | Geen kernbom, dan maar een kerncentrale?

bd Van de hoofdredac­teur: Vier weken lang de krant die alles kan, wie durft het aan?

Waarschijnlijk ligt hij nu voor u op tafel. Of houdt u hem losjes in de hand. De krant. Die heerlijke vertrouwde papieren krant. Misschien dat u hem in de loop van de dag nog een paar keer pakt om verder te lezen, of scheurt u een of twee verhalen uit. Als u hem niet aan de buren geeft tenminste.

25 september