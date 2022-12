Opinie | Geweld hoort niet bij het voetbal, toch?

Hoe journalis­tiek gif kan zijn, maar ook een medicijn

Steeds meer mensen zijn nieuwsmoe. Ze worden somber van alle berichten en steken tijdelijk de kop in het zand. In een onderzoek dat afgelopen zomer verscheen, zei liefst 7 procent van de 2000 ondervraagden nieuws actief te mijden. (Of ze het ook echt allemaal deden weet je niet, want uiteindelijk zijn we nogal nieuwsgierige wezens).

