Opinie| Haken en ogen aan het feestje van de politiek

‘Ons moeder zeej nog’: het is ‘Feest in het Zuiden’

UDEN/VEGHEL - Herinnert u zich deze nog (nog, nog..): carnaval 2020? Enig idee welk liedje iedereen toen zong, uur na uur, niet wetend wat voor onheil er letterlijk in de lucht hing? Dat was De Toreador van Wilbert Pigmans, een klassiek voorbeeld van een lied dat vrijwel uit het niets ineens een klapper van jewelste werd. En nog steeds is want reken maar dat komende dagen Maria de onbereikbare signorita weer overal te horen is.

26 februari