Opinie | Hoe de bus uit het dorp verdween

Geweld hoort niet bij het voetbal, toch?

Een grove tackle op de enkels, overtredingen bedoeld om elkaar te blesseren of nog langer uit te schakelen. Je ziet ze op dit WK. In het normale leven is dit een poging tot zware mishandeling, in het voetbal maximaal een gele kaart. De corrupte bobo’s laten het gewoon bestaan waarop de agressie overslaat naar de tribune. Wanneer hoeven we onze supporters niet meer in kooien op te sluiten?

13 december