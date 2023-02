Opinie | Hoed u voor de gevaarlijke damherten!

Jouw mening Een gezonde lunch op school? Daar willen scholieren toch niet aan

Bij een peiling werden ouders gevraagd of ze een gezonde schoollunch voor hun kinderen zouden willen, zoals dat bijvoorbeeld in Zweden, Finland en Frankrijk gebruikelijk is. 38 procent is tegen, 44 procent is vóór. De andere ouders zijn er nog niet uit. In Limburg is geëxperimenteerd met de gezonde schoollunch en een beweegprogramma om de gezondheid van kinderen te bevorderen en overgewicht tegen te gaan. Maar hoe realistisch is zo’n plan als scholieren tussen de middag de supermarkten overlopen, in de jacht op een snelle, ongezonde snack?

25 januari