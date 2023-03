Opinie | Ik kreeg gelijk: rechtspraak is verwaarloosd en afgeknepen

Van de hoofdredac­teur: Was hij dood? Stervend? Hielp de fotograaf hem uit het puin?

Onverwacht en onaangekondigd was hij opeens daar, op de voorpagina van de krant op mijn ontbijttafel. En ik schrok. Van zijn nietsziende blik, van de situatie waarin hij letterlijk was gevangen, ingeklemd tussen het puin in de Turkse stad Hatay. De vragen stormden mijn hoofd binnen.