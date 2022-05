Opinie| Internationaal recht zet stappen in juiste richting: die van echt recht

De aanvalsoorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne bevestigt in veler ogen wat we eigenlijk al meenden te weten: het internationaal publiekrecht mag dan ‘recht’ heten, maar het stelt in werkelijkheid niets voor. Ik deel die mening niet. Ongetwijfeld schendt de Russische Federatie met de inval in Oekraïne de internationale rechtsorde. Ook besef ik dat een groot aantal landen buiten Europa zich afzijdig houdt van het conflict. Helder is bovenal dat de vetomacht in de VN-Veiligheidsraad aan herziening toe is. Maar toch: mij dunkt dat de internationale rechtsorde zich kraniger weert dan ooit tevoren. Nee, er rukt geen politiemacht uit om de verantwoordelijken te arresteren. Nee, Moskou wordt niet gebombardeerd zoals Bagdad (2003) door een coalition of the willing zonder Navo-besluit, of zoals Belgrado (1999) door allied forces zonder VN-mandaat. Maar misschien moeten we onze gebruikelijke opvatting van het recht herzien om de recente versteviging van de internationale rechtsorde in het oog te krijgen.