Opinie| Justitie: kom uit die tunnel en speur door!

Het dichtklappen van het boek van de moord op Heidy Goedhart [BD 23 april] is de ultieme bevestiging van de tunnelvisie van politie en Openbaar Ministerie (OM) in deze langslepende en verdrietige zaak. 11 jaar geleden hebben zij besloten Wim, de partner van Heidy, als dader te bestempelen en hem haar gewelddadige dood in de vroege ochtend van 19 december 2010 toe te rekenen omdat er realiter geen ander scenario en geen andere conclusie denkbaar zouden zijn. Terwijl er voldoende feitelijke aanwijzingen zijn voor minimaal een ander scenario.

De rechtbank Breda en het gerechtshof Den Bosch gingen met het OM mee en veroordeelden Wim tot 18 c.q. 20 jaar cel. Daar lag diens ingetrokken bekennende verklaring aan ten grondslag die in een gedurende 13 maanden lang om hem en zijn huidige echtgenote gesponnen dekmanteltraject door undercover-agenten onder onmenselijk hoge druk was uitgelokt. Wie werkelijk wil begrijpen hoe Wim ten langen leste tot zijn bekennende verklaring kwam, leze Mister Big, over een moord, onorthodoxe politiemethodes en een bekentenis van de Belgische misdaadjournalist Douglas de Coninck (2021).

Van geen wijken weten

Maar zelfs na de tikken op de vingers door de Hoge Raad op 17 december 2019 en op 16 februari jongstleden met de uiteindelijke vrijspraak van Wim door het gerechtshof Den Haag, wil het OM nog steeds van geen wijken weten en sluit het liever definitief het onderzoek af dan alsnog - en eindelijk! - op zoek te gaan naar de waarheid. Op de vraag of het OM na de vrijspraak nog iets gaat ondernemen om de zaak op te lossen, antwoordt een woordvoerder dat het feit dat het gerechtshof de verdachte niet heeft veroordeeld niet als vanzelf betekent dat iemand anders moet worden verdacht van het om het leven brengen van Heidy Goedhart. Met andere woorden: het OM zit nog onverminderd in zijn tunnel, houdt nog altijd Wim voor de dader, denkt er niet aan om nog naar andere scenario’s te kijken en kiest dus voor de cold case als eindstation.

De advocaat-generaal bij het gerechtshof Den Haag betoogde in zijn requisitoir dat het ‘wat het Openbaar Ministerie betreft geen twijfel lijdt: met of zonder zijn bekennende verklaringen wijzen de onderzoeksresultaten hem [Wim, HF] overtuigend aan als dader’. En: ‘Voor een bewezenverklaring is de bekennende verklaring [in het Mr. Big-undercovertraject, HF] niet nodig’. Niet alleen blijkt hieruit dat het Openbaar Ministerie na 11 jaar nog even onvermurwbaar is maar ook dat het hele Mr. Big-traject dus in de ogen van het OM zelf niet noodzakelijk was voor een rechterlijke veroordeling van Wim. Dat is dan toch wel, gezien het veroorzaakte leed en de hoge kosten die ermee gepaard zijn gegaan, een schokkende vaststelling. Mr. Big was gewoon een experiment.

Onvoldoende onderzoek

Uiteindelijk redde het OM het niet en mocht Wim na 6 jaar detentie het Haagse gerechtsgebouw als vrij man verlaten. Vanuit het standpunt van het recht was dit onvermijdelijk. Dit is in onze rechtsstaat de prijs, of het offer, van grove nalatigheid van de politie en het OM. In het onconventionele Mr. Big-traject door te weinig transparant te (willen) zijn en in het conventionele onderzoek door Wim al snel als dader te bestempelen en onvoldoende onderzoek te doen naar alternatieve scenario’s. Het is in zo’n onderzoek de kunst, juist bij emotionele zaken, om iemand als verdachte te blijven beschouwen, alle voorhanden aanwijzingen zo volledig mogelijk uit te rechercheren en het sentiment te filteren.

Dat is hier niet gebeurd. Zo zijn er door politieagenten in de sneeuw verse voetsporen vanaf de poort in de brandgang naar de straat waargenomen. De politie zette de brandgang met de politieauto af, ging in de auto schuilen zonder de sporen veilig te stellen of te fotograferen zodat met elke neerdwarrelende vlok de sporen meer vervaagden. Maar ook al verdwenen ze, ze waren er wel! Ook was er al enige avonden een langzaam rijdende grijze stationwagen in de straat gesignaleerd die er ook rond het tijdstip van de moord was, evenals een andere auto die opeens met grote snelheid wegreed. Buren hebben in de brandgang rond die tijd vreemde stemmen gehoord, dus niet die van Wim. En er zijn bloedsporen gevonden en vingerafdrukken van onbekende mannen.

DNA-vergelijking

Het hof benadrukt ook de als betrouwbaar beoordeelde tip van de toen nog geheten Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van 17 januari 2011, een maand na de moord. Hierin is sprake van een woninginbraak, gepleegd in december 2010 in Kaatsheuvel door een aantal mannen, onder wie twee met naam en toenaam genoemde, die door de vrouw des huizes waren overlopen en waar ‘na deze confrontatie de vrouw later dood is aangetroffen’. Beide genoemde mannen zijn bekend bij de politie en hebben antecedenten op velerlei strafrechtelijk gebied op grond waarvan hun DNA in de databank als bedoeld in de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (wet DNA-v) moet zijn opgeslagen. Wat natuurlijk goed uitkomt als er, zoals in dit geval, DNA-sporen van onbekende mannen op de plaats delict en op (kleding van) het slachtoffer zijn gevonden.

Het aparte is dat het DNA van een van de twee daarmee is vergeleken (zonder match) maar dat van de andere, wiens opgegeven alibi bovendien niet kon worden bevestigd, niet. Elf jaar geleden is aan deze persoon, die toen als verdachte is verhoord, gevraagd om zijn DNA ter vergelijking af te staan, wat in het licht van de wet DNA-v op zich al merkwaardig is. Ten bewijze dat hij er niets mee te maken heeft stemde hij hier toen mee in. Maar van daadwerkelijke vergelijking is het klaarblijkelijk nooit gekomen. In het arrest van het Haagse hof lezen wij namelijk dat deze man via zijn advocaat in 2021 aan de advocaat-generaal heeft laten weten toch geen DNA te willen afstaan.

Huh?.. Heeft de advocaat-generaal deze man na 10 jaar opnieuw ‘verzocht’ zijn DNA af te staan? DNA dat al voor handen moet zijn in de databank? Maar daarin kennelijk ontbreekt?... En, dat zo zijnde, ga je dat dan ‘verzoeken’ en houdt het dan bij een ‘neen’ op? Wat is hier aan de hand? Wims advocaten hebben herhaaldelijk aan het OM en ook aan de rechtbank en het Bossche hof klemmend om deze DNA-vergelijking verzocht. Vergeefs omdat deze rechtscolleges Wims ingetrokken bekentenis als volledig bewijs gebruikten voor hun veroordeling waardoor zij niet meer aan andere bewijsgaring toekwamen. Dat was riskante rechtspraak want DNA-onderzoek zou kunnen bevestigen dat Wim niet de dader is, terecht daarom dat de Hoge Raad heeft ingegrepen.

Blaam gezuiverd

Heeft het OM zelf de DNA-vergelijking bewust gefrustreerd omdat hij vreesde voor een hit waardoor de door politie en OM gedroomde dader Wim van elke blaam zou worden gezuiverd? In elk geval hebben het ontbreken van de vergelijking van dit DNA met het gevonden DNA tezamen met de andere genoemde aanwijzingen tot de conclusie van het Hof geleid dat het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend kan worden bewezen en Wim dient te worden vrijgesproken.

Kort en goed: DNA-vergelijking was en is nog steeds uiterst relevant en daarom sluit het Openbaar Ministerie het boek Heidy Goedhart te vroeg.

Hans Fillet is oud-advocaat.