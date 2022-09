Opinie | Kabinet: blijf zitten en luister. Weglopen is een zwaktebod

Er is een hoop geschreven en gezegd over het Prinsjesdagdebat vorige week. Over het repareren van de koopkracht met een soort prijsplafond voor onze energierekening, over onze blijvende steun aan Oekraïne, over het terugdringen van stikstof en zelfs over een ‘voltijdbonus’ om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar, de primeur, waar het natuurlijk grotendeels over ging: het voltallige kabinet dat opstond en wegliep na de beschimpingen van meneer Baudet. In dit artikel zal ik aan de hand van drie argumenten aantonen waarom, in een degelijk debat, dát een absoluut zwaktebod is.