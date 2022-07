Opinie | Kabinet draait om hete brij heen: Israël schuldig aan apartheid

Opinie | Vanaf vandaag mag er niet één boer stoppen

Het stikstofprobleem in Nederland is 50 jaar geleden ontstaan door de grenzeloze import van veevoergrondstoffen via de Rotterdamse haven. Ieder weldenkend mens wist (of kon weten) dat dit systeem nooit vol te houden zou zijn. Zoals vaker in dit land is dat geen enkele reden om grenzen te stellen (aan de economische groei).

6 juli