Opinie | Krapte is kiezen. Niet alleen nu, vooral straks

Jouw mening Een wettelijk verbod op mobieltjes in de klas werkt niet. Laat het aan de scholen zelf over

Even tussen het huiswerk door appen of stiekem spelletjes spelen; een mobieltje in de klas is een omstreden politieke discussie geworden. Iedereen is het er wel over eens dat het gebruik in de klas moet worden teruggedrongen. Maar de Tweede Kamer is verdeeld over de manier waarop, terwijl het onderwijs zelf zegt geen voorstander te zijn van een verbod. Want hoe ga je handhaven. Wat is wijsheid?

1 februari