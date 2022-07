Opinie | Laten we ‘boeren’ met verstand!

De stijgende voedselprijzen en dreigende schaarste aan tarwe en oliën, als gevolg van de oorlog die Rusland voert, heeft nog niet gezorgd voor een omslag in ons denken. Nederland is een rijk land en verreweg de meeste Nederlanders ondervinden hiervan geen hinder. De schappen in de supermarkten zijn gevuld, de terrassen zitten vol en we consumeren er flink op los. De economisch frisse herfst en de gasarme winter zijn nog ver weg nu de zon volop schijnt. Eten en energie is er immers genoeg, is het algemene gevoel. De autoloze zondag is geschiedenis net zoals de lege schappen die we alleen uit de DDR-archiefbeelden kennen.