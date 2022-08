Opinie | Levenslang is het povere resultaat van het strafrecht

In 1870, ruim 150 jaar geleden, werd in ons land de doodstraf afgeschaft. In plaats daarvan kwam de levenslange gevangenisstraf. Die werd sporadisch gebruikt en in het decennium honderd jaar na de invoering, tussen 1970 en 1980, niet een keer. In 2000 hadden we in het gevang 10 veroordeelden die levenslang kregen. Nu zijn er dat al 56 waarvan 41 onherroepelijk. Opnieuw liggen er negen eisen tot levenslang op tafel, vier in de MH17-zaak en vijf in de zaak Marengo onder wie Ridouan T. In Marengo staan 17 verdachten uit de mocromaffia terecht voor zes keer moord, viermaal poging en viermaal voorbereiding van moord.