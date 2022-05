Opinie | Moeten Joden in Nederland hun identiteit liever verbergen?

Wanneer we groepen schoolklassen ontvangen in de synagoge, vraag ik wel eens hoeveel Joden de kinderen denken dat er in Nederland zijn. De antwoorden lopen heel wijd uiteen; van meer dan een miljoen tot een meer realistisch getal van tienduizenden. Ik vraag dan of er Joodse kinderen in de klas zitten en of ze Joden kennen. Soms is er een kind met een Joodse grootouder. Soms is er ook een kind dat iemand kent die Joods is.